最新／確定了！謝長廷今接任台日協會長 蘇嘉全正式卸任

總統府資政、前駐日代表謝長廷今（6）日宣布，已正式就任台灣日本關係協會會長，他要感謝前任會長蘇嘉全和各位理監事過去3年多的努力和付出，打下了台日友好的堅固基礎，期盼未來在外交部優秀同仁及各界先進的協助下再創台日關係高峰，並擴大成為世界和平的典範。





謝長廷指出，「感謝蘇前會長和各位理監事過去三年多的努力和付出，打下了台日友好的堅固基礎，一般認為，目前的台日關係是處在非常友好而且是善的循環的狀態，這要歸功於許多先進的無私奉獻」。

他表示，今天很光榮接下會長這個位子，移交致詞時承諾將來一定會在這個良好的基礎上，繼續向前邁進，讓台日友好昇華為共同體的關係：和平共同體也是繁榮共同體關係，盛衰安危與共，一安俱安，一危俱危、一榮俱榮、一衰俱衰，同時也要將善的循環，建構成更勒性、更具體可以承繼移轉的制度。

展望未來，謝長廷說，他擔任駐日大使8年多，對台日交流的現狀並不陌生，也了解問題和困難所在，希望未來可以在外交部優秀同仁及各界先進的協助下，再創台日關係高峰，並擴大成為世界和平的典範。







