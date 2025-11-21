最新／粉絲暴動！周子瑜搭機飛抵高雄 仙氣逼人絕美畫面曝

即時中心／顏一軒、黃彥翔報導

南韓女子天團「TWICE」將於11月22、23日在高雄國家體育場開唱，7名成員多賢、娜璉、定延、Sana、志效、Mina與Momo今（21）日下午2時許已抵達小港機場，至於「台灣女兒」周子瑜則是在近4時抵達，頓時現場粉絲歡聲雷動，她也親切對鏡頭揮手並向大家打招呼。





高雄本週末將迎來兩場重量級音樂盛事，超人氣女子天團TWICE出道10年首次來台，於世運主場館舉辦《THIS IS FOR》專場演唱會，以及搖滾天王伍佰帶來《Rock Star 2》重返巨蛋舞台，為樂迷獻上熱血難忘的搖滾盛宴，預計吸引超過十萬名歌迷湧入。

粉絲高舉手板歡迎周子瑜回家。（圖／民視新聞）

此外，高雄七大地標（港橋、衛武營國家藝術文化中心、中央公園捷運站1號出口、高雄流行音樂中心、愛河、高雄港旅運中心與美麗島捷運站）自18日起至23日，每晚17時30分至23時，將同步點亮巡迴視覺藍燈光與雷射字體，歡迎TWICE來台。

高雄市長陳其邁日前受訪時表示，每一個「ONCE」都知道，現在已經開始進入為「TWICE」應援的階段，在高雄每一個人都是「ONCE」。

至於民進黨立委黃捷則說，這個週末就是「TWICE」成軍十週年以來第一次來台灣演出，同時也是成員周子瑜第一次要回家表演，相信台灣所有的「ONCE」都非常非常的期待。





