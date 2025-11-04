最新！美史上「最有實權」副總統錢尼過世 享壽84歲

即時中心／徐子為報導



錢尼（Dick Cheney）是2003年美國入侵伊拉克的主要推動者之一，被總統史學家譽為美國史上「最有權勢的副總統」。他的家人今（4）天發表聲明稱，錢尼於昨晚間因肺炎以及心血管疾病併發症去世，享壽84歲。





錢尼是共和黨籍政治人物，懷俄明州出身，曾是該州眾議員和國防部長，在2000年被時任德州州長小布希選為競選搭檔，兩人贏得了2000年美國正副總統大選，並於2004年成功連任。

錢尼從2001年到2009年任美國副總統期間，極力主張擴大美國總統權力，因他認為自水門弊案，導致他的前老闆尼克森下台以來，總統權力一直在削弱。他也透過組成國家安全團隊，擴大副總統辦公室的影響力，該團隊在政府內部常常扮演獨立的權力中心角色。

另外，錢尼是2003年美國入侵伊拉克的堅定支持者，也是小布希政府官員中最直言不諱地警告伊拉克可能擁有大規模殺傷性武器的官員之一，不過美軍最終並未發現此類武器。

美國好萊塢曾於2018年上映以錢尼生平，拍攝電影《為副不仁》（Vice），並在包含台美等多地上映，該電影根據錢尼的人生軌跡，講述他從白宮一個默默無名的菜鳥實習生一步步往上爬，從雷根總統任期開始，經歷水門案、911事件之後，到最後作為小布希的副手，成為美國史上最有實權的副總統。

