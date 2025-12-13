最新！美布朗大學驚傳校園槍擊案 警方：多人受害

即時中心／林耿郁報導

最新消息，美國羅德島州普羅維登斯布朗大學（Brown University in Providence），當地時間下午4點22分（台灣時間14日清晨5點22分）驚傳校園槍擊案。警方表示，校園附近「多人」遭槍擊，但詳細的傷亡狀況仍不明朗；另外有消息指出，已有1人遭到逮捕。

目前尚不清楚槍手是否僅有一人、或者被逮的是否就是兇手。警方呼籲校內師生，以及鄰近區域的民眾躲在屋內、緊鎖門窗，將手機調整至靜音狀態。目前已有大量執法人員趕抵現場，要求民眾遠離校園。

