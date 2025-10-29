最新！美韓達成貿易協議！韓半導體關稅比照台 韓對美投資2000億美元現金

即時中心／徐子為報導



《韓聯社》等外媒今（29）日晚間報導指出，南韓總統辦公室政策室長金容範透露，南韓已與美國達成共識，可望簽署關稅貿易協議，南韓輸美商品的對等關稅稅率將是15%，雙方也同意將輸美汽車和其零件關稅從25%降至15%，與對手日本相同。至於半導體關稅，南韓的稅率條件應比照台灣。





至於南韓對美投資3500億美元承諾，金容範表示，其中2000億美元將以現金形式分期進行，其餘1500億美元則是分配在造船合作，每年上限200億美元，「由於這些投資將依業務進度進行，且在每年限額200億美元內，投資將保持在韓國外匯市場可吸收的範圍，進而將對市場的影響降到最低」。



金容範進一步解釋，南韓企業將主導造船合作項目，包括直接投資和貸款擔保。



根據最終條款，美國對南韓商品對等關稅，及對汽車的產業關稅稅率將從25%降至15%，這與美韓7月的初步協議一致。南韓藥品和木材產品也將獲得最惠國待遇；飛機零件、學名藥和非美國生產的自然資源，將豁免關稅。



至於外界關注的半導體，金容範說，南韓不會被徵收相對該產業主要對手台灣還不利的關稅水準。





