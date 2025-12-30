最新!!肺癌連續3年居榜首，112年癌症登記報告揭罹癌人數持續攀升

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

衛福部於今日12/30公布最新「112年癌症登記報告」，顯示癌症新發生人數持續上升，肺癌已連續3年成為新發生癌症人數最多的癌別，其次為大腸癌、女性乳癌。

隨著人口老化及不健康的生活型態影響，癌症發生風險逐年增加，國健署署長沈靜芬提醒，癌症初期多無明顯症狀，定期參加公費癌症篩檢是守護健康的重要關鍵。

112年新發癌症逾13.8萬人，發生年齡中位數65歲

依據112年癌症登記資料顯示，新發生癌症人數為13萬8,051人，較111年增加7,758人，全癌症年齡標準化發生率為每10萬人口331.3人；全癌症發生年齡中位數為65歲，較前一年延後1歲。

112年十大癌症新發生人數（男女合計）依序為：

1.肺癌

2.大腸癌

3.女性乳癌

4.肝癌

5.攝護腺癌

6.口腔癌（含口咽、下咽）

7.甲狀腺癌

8.皮膚癌

9.胃癌

10.子宮體癌

與111年相比，僅皮膚癌與胃癌名次互換，其餘排序皆相同。

男女性癌症型態不同，男性大腸癌居首、女性乳癌最多

國健署癌症防治組組長謝佩君指出，112年男性新發癌症人數為7萬1,244人，標準化發生率為每10萬人口350.8人，較前一年增加8.5人。男性癌症發生率前十名依序為：大腸癌、肺癌、攝護腺癌、口腔癌、肝癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病及非何杰金氏淋巴瘤，排序與111年相同。

女性新發癌症人數為6萬6,807人，標準化發生率為每10萬人口318.9人。女性癌症前十名依序為：乳癌、肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、子宮體癌、肝癌、卵巢癌、皮膚癌、胃癌及子宮頸癌，其中胃癌與子宮頸癌名次較前一年互換。

五大癌症篩檢具實證效果 可大幅降低死亡風險

糞便潛血檢查可降4成大腸癌死亡率

依世界衛生組織（WHO）及實證醫學證明，定期接受五項癌症篩檢可有效降低癌症死亡率。國民健康署統計指出：

1.口腔黏膜檢查：有嚼檳榔或吸菸習慣男性，口腔癌死亡風險可降低26%。

2.糞便潛血檢查：每2年1次，可降低40%大腸癌死亡率，並減少34%晚期大腸癌發生率。

3.子宮頸抹片檢查：可降低約70%子宮頸癌死亡率。

4.乳房X光攝影：每2年1次，可降低41%乳癌死亡率，並減少30%晚期乳癌發生率。

5.低劑量電腦斷層（LDCT）：相較胸部X光，可降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。

公費五癌篩檢補助擴大 符合資格民眾可定期檢查

衛生福利部目前提供以下五項公費癌症篩檢服務：

1.口腔癌：30歲以上有嚼檳榔或吸菸者、18歲以上有嚼檳榔的原住民，每2年1次。

2.大腸癌：40至44歲具家族史者、45至74歲民眾，每2年1次糞便潛血檢查。

3.子宮頸癌：25至29歲每3年1次、30歲以上每年1次抹片檢查，並提供35、45、65歲女性HPV檢測。

4.乳癌：40至74歲婦女，每2年1次乳房攝影。

5.肺癌：45至74歲男性、40至74歲女性具家族史者，以及50至74歲重度吸菸者（20包-年以上），每2年1次LDCT檢查。

癌症初期多無症狀 國健署籲善用篩檢資源

沈靜芬表示，癌症初期常無明顯症狀，透過定期篩檢才能及早發現、及早治療。民眾可使用「全民健保行動快易通」APP查詢篩檢資格，或至全國癌症篩檢網站查詢鄰近篩檢資源。若檢查結果異常，應依醫師指示完成後續檢查與治療，以免延誤病情。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

