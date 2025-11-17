即時中心／顏一軒報導

民眾黨主席黃國昌後（19）日下午3時30分將與國民黨主席鄭麗文會晤，稍早會面地點出爐，確定將會在台北市松山區兆基商務中心舉行，與上次黃國昌和國民黨前主席朱立倫見面的地點相同。





黃國昌稍早在立法院紅樓地圖區接受媒體聯訪。記者提問，「鄭黃會」進一步規劃的時間地點？對此，黃國昌表示，他和鄭麗文的會面一事，昨（16）日下午已有跟大家報告過，這禮拜就會正式舉行，目前預定的時間是週三（19日）下午。

廣告 廣告

他並表示，也要請所有媒體朋友要能多諒解，因為兩黨主席的見面，雙方幕僚以及黨務主管有很多細節與行政工作要先安排；因此具體地點可能這一兩天，兩黨的黨務主管與工作同仁會去先場「場勘」，等到確定後會再跟各位媒體朋友報告。

據指出，「鄭黃會」會面地點與時間稍早已正式出爐，將會於11月19日下午3時30分在兆基商務中心進行；而這也是黃國昌今年4月22日和朱立倫召開「在野領袖峰會」的地點，當天雙方全程會晤公開，標榜要來一次「公開透明」的意見交換。

最新／與朱立倫峰會同場地 「鄭黃會」19日下午3時30分登場

黃國昌（左）與國民黨前主席朱立倫（右）4月22日共開參加「在野領袖峰會」。（資料照／國民黨文傳會提供）





原文出處：最新／與朱立倫峰會同場地 「鄭黃會」19日下午3時30分登場

更多民視新聞報導

黃國昌才喊外人不便評論！館長PO「館昌纏鬥片」：下巴快脫臼

黃國昌再赴校園演講題目曝光 網嗆「請鬼拿藥單」

館長「找員工X館嫂」黃國昌竟無視！吳靜怡傻眼：難道藍營也挺？

