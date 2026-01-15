最新／花蓮堰塞湖洪災釀19死 光復鄉長林清水遭檢方聲押

首次上稿：01/15 08:46

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖去（2025）年9月23日溢流，共造成19人死亡、5人失蹤，檢調昨（14）日針對相關單位發動大規模搜索，並將光復鄉長林清水、公所秘書張源寶等4人帶回訊問，深夜移送花蓮地檢署複訊，檢方訊後依涉犯過失致死、偽造文書罪向法院聲押林清水。





另據了解，張源寶涉犯過失致死罪，20萬交保、電子監控、限制住居及出境出海；前承辦員曾小姐涉犯過失致死罪，獲得請回，但限制住居及出境出海；民政課長王詠濬涉犯過失致死罪，電子監控、限制住居及出境出海。

花檢表示，9月23日強颱「樺加沙」外圍環流挾帶豪雨，導致馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成花蓮縣光復鄉災情嚴重，迄今共有19人死亡、5人失蹤。本署陳佳秀檢察長高度重視，為查明是否有人為疏失或公務員涉及刑事責任，第一時間已指派主任檢察官與檢察官組成專案小組，指揮警調積極偵辦。

案經專案小組縝密蒐證及多方調卷研析，認定林清水、張源寶、王詠濬與約用人員曾小姐等4人，均為災害防救業務人員，明知農業部林業及自然保育署花蓮分署已分別於去年9月21日上午11時發布黃色警戒（預防性撤離），22日7時發布紅色警戒（強制撤離），竟未依災害防救法第10條第3款、第24條1項、第30條第1項等規定，積極推動疏散撤離作為，並於撤離人數統計表浮報登載不實之撤離人數後，陳報花蓮縣政府民政處，致馬太鞍溪堰塞湖於9月23日下午2時50分發生壩頂溢流，並挾帶大量泥沙沖入光復鄉時，因民眾並未預先撤離，導致嚴重災情，至今計有24名民眾因而不幸喪生或失蹤。

林清水等人涉犯刑法第216條、213條之行使公務員登載不實公文書及第276條之過失致死等罪嫌。

花檢指出，為為保全證據及釐清案情，昨（14）日指揮法務部調查局東部地區機動工作站、花蓮縣調查站、花蓮縣警察局刑事警察大隊、鳳林分局，持臺灣花蓮地方法院核發之搜索票，前往花蓮縣光復鄉公所、被告住所等8處執行搜索，並查扣相關證物。

被告4人經檢察官訊問後，認均涉犯行使公務員登載不實公文書及過失致死等罪嫌重大，其中被告林清水有勾串共犯、證人之虞，有羈押之原因及必要，爰當庭逮捕並向花蓮地院聲請羈押禁見；其餘被告3人尚無羈押之必要。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

