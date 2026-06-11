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即時中心／陳奕劭報導

花蓮縣政府推動的免費營養午餐疑爆發弊案，花蓮縣副縣長顏新章今（11）日以嫌疑人身分被檢調帶到調查站約談，副縣長辦公室等處也遭到搜索，而代理秘書長饒忠則是證人身分，同樣帶回訊問。

花蓮疑爆營養午餐採購案

根據《自由時報》報導，花蓮縣國中小營養午餐採購案年度經費高達新台幣2億7千萬元，攸關全縣2萬1189名學生飲食權益。2023年第一次招標時，共有7家廠商投標，其中6家為前一年度得標廠商，另有第7家廠商因資格不符，依法應取消投標資格，其餘廠商原可依既有程序完成招標作業。

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報導指出，後續招標過程卻引發爭議。教育處曾自承招標程序存在行政瑕疵，因此取消原招標作業，之後又修改投標資格，刪除「5年優良條款」等重要門檻，並於3天後重新公告招標，使新成立廠商得以參與投標。外界檢舉疑似涉及圖利，包含議長張峻、議員謝國榮等人均曾公開質疑程序不當，但縣府則以行政疏失回應，否認涉及圖利特定廠商。

最新／花蓮推辦免費營養午餐疑爆弊案 副縣長顏新章遭搜索約談

調查局東部機動組。（圖／民視新聞）

檢調多處搜索

據《自由時報》報導，檢調上月12日兵分多路搜索花蓮縣政府教育處等地，並約談相關人員說明。訊後，教育處前盧姓科長以20萬元交保，國民黨籍議員吳東昇，以及卓姓、廖姓、卓姓廠商分別以30萬元交保。由於地方傳出第7家廠商與縣府高層關係密切，當時外界一度揣測案情恐向上延燒，但相關說法遭檢調人員否認。

另外，顏新章在前縣長傅崐萁任內，被視為縣府核心幕僚之一。顏新章過去曾在理想大地案中，因被認定利用上班時間仲介土地買賣，遭監察院彈劾，並經懲戒法院判處休職一年。

而傅崐萁則在該案中獲判無罪，因此顏新章也曾被外界形容為「傅崐萁的防火牆」。其後，顏新章又曾捲入福安礦業礦石景觀稅爭議，並遭錄音爆料疑似施壓廠商撤告

對此，花蓮縣政府回應，有關媒體揭露營養午餐偵辦進度，該報導內容未經證實，且無消息來源，不予評論。偵辦中案件依法偵查不公開，本府皆積極配合司法調查。

最新／花蓮推辦免費營養午餐疑爆弊案 副縣長顏新章遭搜索約談

花蓮縣副縣長顏新章。（圖／民視新聞資料照）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：最新／花蓮推辦免費營養午餐疑爆弊案 副縣長顏新章遭搜索約談

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