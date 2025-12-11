最新／花蓮議長張峻怒了 控1媒體爽拿縣府3千萬「報導極度偏袒」

即時中心／徐子為報導



無黨籍花蓮縣議會議長張峻今（11）日在社群公開指控，自媒體《花蓮最速報》過去2年拿到花蓮縣政府近3000萬的標案，並質疑該媒體因此單一立場、極度偏袒，甚至刻意扭曲事實。他呼籲，花蓮需要的是能讓真相更清楚、資訊更透明的多元聲音，而不是被公帑養大、帶著特定任務的單一喉舌。





張峻指出，媒體《花蓮最速報》從2024年到今年，靠著花蓮縣政府的標案就取得了 2,919 萬 3,750 元 的公帑收入，而且幾乎全部都是採用限制性招標，或是縣府主動找廠商議價、審查企劃書等方式取得，換句話說，它的主要經營來源，就是縣政府的預算。



張峻說，儘管他不評論這些標案是否合法，但他不得不質疑，長期依靠縣政府預算生存的媒體，真的還能做到中立公正嗎？



張峻批評《花蓮最速報》不是今天報導才「怪怪的」，而是長期呈現極度偏袒的單一立場，缺乏查證、欠缺平衡，甚至刻意扭曲議會事實。他感嘆，在這樣的背景下，民眾當然會被誤導，因為媒體本來就具有影響力，而花蓮又是一個資訊來源相對有限的地方。他呼籲媒體，至少要做到「公正」與「誠實」。



他認為，如果自媒體靠的是縣政府的預算在生存、經營，也不是不能做，但在報導上至少要公正，這才是對民眾最基本的尊重。但拿公帑，做的報導宣傳卻不說，那就是在混淆視聽、誤導社會、破壞民主資訊的公平性。



他疾呼，媒體本應是監督政府的力量，而不是政府的延伸，而花蓮需要的，是能讓真相更清楚、資訊更透明的多元聲音，而不是被公帑養大、帶著特定任務的單一喉舌。

