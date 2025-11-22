最新／華航飛洛杉磯延誤1小時「塑膠袋捲入發動機」 桃機回應了
即時中心／林韋慈報導
昨（21）日桃園機場一架飛往洛杉磯的華航CI006航班，在地面作業時遭飄來的塑膠袋捲入發動機。幸好地勤人員即時發現，立即關閉發動機並返回登機門進行檢查，確認航機安全後順利啟程，延誤時間約一小時。
華航表示，CI006航班在後推作業時因無預警塑膠袋進入發動機，地勤人員反應迅速，立即關閉發動機並返回登機門檢查。經過全面檢測確認航機安全正常後，該班機已順利啟程。對於旅客的不便，公司對延誤表達歉意，並感謝他們的理解與配合。
對此，桃園機場回應如下：
桃園機場嚴格執行FOD（跑道異物）防制作業，建立「預防、檢查、清除、追蹤」四階段管理機制，並訂定活動區巡場與維護程序，涵蓋跑道、滑行道、停機坪及草區，依清晨、上午、下午、傍晚、夜間、聯合及深夜維護等全時段巡場。針對航空器到離場、異常狀況、颱風地震等惡劣天候或施工作業，立即啟動不定期特殊檢視。
所有作業嚴格記錄，發現異物即刻清除並追查來源，對違規者確實處分及要求檢討改善，以確保飛航安全。
