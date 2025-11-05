即時中心／顏一軒報導

蔡英文辦公室發言人蔡舒景今（5）日表示，前總統蔡英文在主辦單位邀請下，將於11月8日前往德國柏林，出席「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）並發表演說。蔡舒景指出，蔡前總統期盼透過此行有助於深化台灣與德國及歐洲民主友盟國家的合作與交流。





蔡舒景說明，蔡前總統即將出席參與的第一屆「柏林自由會議」，係由柏林邦政府、歐洲媒體集團Axel Springer所屬自由基金會及全球民主自由倡議網路「世界自由大會」（World Liberty Congress）共同舉辦。活動宗旨在紀念1989年柏林圍牆倒塌，及推動全球共同支持自由民主價值。

廣告 廣告

「柏林自由週」活動訂於本11月8日至15日舉行，蔡總統將於11月10日於「柏林自由會議」中發表演說。該活動亦同時邀請政府、企業、媒體、民間社會等多領域代表與會，盼藉此擴大分享共同價值，並提出相應行動。





原文出處：快新聞／最新！蔡英文8日訪問德國 將於「柏林自由會議」發表演說

更多民視新聞報導

學國台辦汙衊賴清德！鄭麗文竟嗆「麻煩製造者」 民進黨霸氣回擊

台灣經濟成長驚人！台股市值全球第8 賴清德喊「錢和人才留下」

民眾黨主張跟進藍營停砍年金 本土社團:背棄年輕人

