即時中心／綜合報導

新竹市長高虹安二審判決大逆轉，北院一審認其立委任內虛報助理費涉貪11餘萬判7年4月，高院昨（16）日二審改判貪污無罪，僅依《刑法》使公務人員登載不實罪判6個月，高虹安最快將於明天上午復職，而此判決也暫時搬開高的政治前途，讓她明年有望爭取連任。媒體報導，國民黨組發會主委李哲華今受訪表示，基於「藍白合」以及現任優先原則，國民黨將禮讓高虹安競選連任。

新竹市長高虹安因被指控在擔任立委期間，涉嫌虛報助理費及加班費，北院一審認定涉貪11餘萬元，判處7年4個月。不過，高院昨（16）日二審逆轉，貪污部分無罪，僅依《刑法》使公務人員登載不實罪，改判6個月有期徒刑，得易科罰金。



媒體《自由時報》報導，李哲華表示，針對涉及「藍白合」的新北市、宜蘭縣、嘉義市等其他3縣市，要等國民黨人選確定後，兩黨才會展開協調。



他還透露，宜蘭縣黨部提名協調小組日前開會，已決議從立委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德兩人之中產生藍營人選，吳、張已約定27日進行協調，若協調不成，就會以內參式民調決定，贏者再與前白委陳琬惠協調整合。



嘉義市長方面，據了解，目前藍營有嘉義市議員陳家平、鄭光宏與醫師翁壽良等人表態，藍營同樣會比照宜蘭的模式，等藍營內部協調出一名人選後，才會與白委張啟楷協調。



至於外解矚目的新北市長部分，李哲華則坦言目前仍暫無協調整合進度。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：最新／藍白合震撼彈！高虹安涉貪逆轉無罪 傳國民黨將「禮讓連任新竹市長」

