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即時中心／連國程報導

立法院長韓國瑜今（11）針對「公職人員選罷法」修正案召集朝野協商，民眾黨立委許忠信堅持納入易刑處分，民進黨立委質疑是替新竹市長高虹安年底全選戰量身打造。今日在藍白多數優勢下通過修法，未來宣告緩刑或得易服社會勞動者，將不受公職人員選罷法中「不能選舉」的限制。





立法院長韓國瑜今（11）針對「公職人員選罷法」修正案召集朝野協商，民眾黨立委許忠信堅持納入易刑處分，民進黨立委質疑是替新竹市長高虹安年底全選戰量身打造。今日在藍白多數優勢下通過修法，未來宣告緩刑或得易服社會勞動者，將不受公職人員選罷法中「不能選舉」的限制，另修法也新增，曾犯詐欺犯罪危害防制條例之罪者不得參選。

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《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：最新／藍白蠻橫硬闖！立院三讀「高虹安條款」

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