首次上稿：01/19 18:22

更新時間：01/19 18:48（更新內文）

即時中心／顏一軒報導

新北市蘆洲區中山一路一處民宅，昨（18）日中午驚傳命案，67歲廖姓老翁夫妻檔遭36歲廖姓獨生子，持刀狂砍37刀慘死，稍早最新消息指出，涉有重嫌的36歲廖男，已在新莊區落網，詳情有待警方進一步說明。

蘆洲警分局說明，陳姓女子昨日曾多次聯繫67歲的廖姓表哥未果，隨後前往表哥與表嫂的住處撥打電話，卻無人接聽，立即請求警方協助。

最新／蘆洲老夫妻雙屍命案 37歲兒子新莊落網

蘆洲老夫妻雙屍命案，37歲兒子新莊落網。（圖／民視新聞翻攝）

經員警會同報案人請鎖匠開門後，發現廖男與其75歲的許姓妻子倒臥客廳，地面有大量血跡，初步檢視兩名死者均身中十多處刀傷；警方隨即封鎖現場，並通知偵查隊及鑑識小組到場採證釐清。

調閱監視器發現，兩名死者的兒子於前（17）日晚間9時自案址騎乘機車離去、目前無法取得聯繫，涉有重嫌；全案已由刑大及蘆洲警分局偵查隊、蘆洲所共同組成專案小組，報請新北檢指揮偵辦中。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

