最新／蘆洲老夫婦「身中十多刀」陳屍客廳 兒子涉有重嫌警追緝中
首次上稿：01/19 08:43
更新時間：01/19 08:59（更新內文）
即時中心／顏一軒報導
新北市蘆洲區中山一路驚傳命案！昨（18）日中午12時50分，一對60多歲的老夫婦被發現陳屍在自家住處客廳內，身上有十多處刀傷，經警方循線追查後發現兒子涉有重嫌，目前已組成專案小組全力追緝中，並同步報請新北檢指揮偵辦。
蘆洲警分局說明，陳姓女子昨日曾多次聯繫67歲的廖姓表哥未果，隨後前往表哥與表嫂的住處撥打電話，卻無人接聽，立即請求警方協助。
經員警會同報案人請鎖匠開門後，發現廖男與其75歲的許姓妻子倒臥客廳，地面有大量血跡，初步檢視兩名死者均身中十多處刀傷；警方隨即封鎖現場，並通知偵查隊及鑑識小組到場採證釐清。
調閱監視器發現，兩名死者的兒子於前（17）日晚間9時自案址騎乘機車離去、目前無法取得聯繫，涉有重嫌；全案已由刑大及蘆洲警分局偵查隊、蘆洲所共同組成專案小組，報請新北檢指揮偵辦中。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110
原文出處：最新／蘆洲老夫婦「身中十多刀」陳屍客廳 兒子涉有重嫌警追緝中
