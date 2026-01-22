最新／蘆洲血案相驗結果出爐 蔥油餅夫婦遭逆子狂砍69刀「失血性休克亡」

即時中心／綜合報導

新北市蘆洲區本（1）月17日發生駭人命案，36歲的廖聰賢持開山刀殘忍殺害67歲廖姓父親與75歲許姓母親，2人在自家客廳被發現時，已倒臥血泊、氣絕身亡，且2人身中數十刀、傷口深可見骨。檢察官會同法醫在今（22）日下午3時許，於新北市立殯儀館進行解剖，相驗後發現，廖翁身中26刀，而許婦則是身中43刀，兩人皆為失血性休克身亡。家屬對於死因無意見，後續將遺體發還處理後事。

