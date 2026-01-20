最新／蘆洲逆子狂砍父母致死！新北地院裁定羈押禁見

即時中心／潘柏廷報導

新北市蘆洲區驚傳雙屍命案，37歲廖聰賢涉嫌持長刀殺害雙親後逃逸，最終昨（19）晚在新莊落網被捕，並移送蘆洲分局偵訊；警方今（20）日下午將其移送至新北地檢署複訊後，檢方認定對方涉犯《刑法》殺害直系血親尊親屬罪，且已有逃亡、滅證事實，有羈押必要，向法院聲請羈押禁見。稍早最新消息，新北地方法院裁定其羈押禁見。

新北地院指出，經訊問並參酌檢察官所提出的相關事證，認被告廖聰賢涉犯刑法第272條之殺直系血親尊親屬罪嫌，犯罪嫌疑重大，且所涉罪嫌是最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，並有逃亡及勾串滅證之虞，有羈押之必要，應予羈押，且禁止接見通信。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

