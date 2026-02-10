最新／詐領助理費？競選資金來自中國？高金素梅遭搜可能理由曝光

即時中心／顏一軒報導

檢調今（10）日拂曉出擊，搜索立委高金素梅位於陽明山的住處，並於上午9時31 分進入她的國會辦公室進一步調查；初步掌握，高金素梅疑似涉嫌違反《貪污治罪條例》第5條第1項第2款「利用職務詐取財物罪」，恐與助理費相關；另有說法指出，調查方向亦可能涉及選舉資金來源與中國有關，恐觸犯《反滲透法》相關規定，不過尚未獲得進一步證實，預計稍晚調查局將把相關人員移送至北檢複訊。





據了解，約6至7名檢調人員搭乘2台車，已於9時31分抵達高金素梅的國會辦公室進行搜索，面對記者詢問，「請問是違反《反滲透法》的部分嗎？是接到來自國安局的情資嗎？有找到高金素梅嗎？」等問題，皆不發一語，快步開門進入她的辦公空間內。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

