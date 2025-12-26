即時中心／廖予瑄報導

經濟部綠能科技推動中心（綠推中心）前副執行長鄭亦麟，疑似涉嫌利用職務之便，收受綠能業者與建商的賄賂數百萬元。台北地檢署8月25日指揮調查局兵分多路搜索，並約談鄭男到案，檢察官訊後依涉犯「貪污治罪條例」等罪嫌聲請羈押禁見。今（26）日北檢移審鄭亦麟等人至台北地方法院，稍早，鄭在庭上承認涉犯收賄、洗錢罪，法官諭知300萬交保，並限制出境、出海、住居，需接受個案手機科技監控。

至於東煒建設創辦人陳健盛及其子陳冠滔，則以200萬元交保，並限制住居，限制出境、出海、住居。

另外，法官也同時諭知3名被告不得與同案被告、起訴書所列其餘證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：最新／認罪了！鄭亦麟300萬交保「接受科技監控」 限制出境海、住居

