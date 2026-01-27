即時中心／温芸萱報導

高雄市警方今（27）日晚間巡邏時，於仁武區發現一輛自小客車超速並跨越對向車道，示意攔查卻遭駕駛拒檢逃逸。警方一路尾隨至三民區大中一路，趁對方陷入車陣上前攔停，不料駕駛竟倒車企圖衝撞警車。員警基於自身及公共安全，依法拔槍喝斥，並朝車輛前方輪胎射擊共15槍制止。所幸現場無人受傷、警車亦未受損。警方已成立專案小組，全力追緝涉案車輛及人員。

高雄市警方今日晚間約7時執行巡邏勤務時，在仁武區霞海路與後港巷口發現一輛自小客車行車速度過快，且多次跨越對向車道，行跡相當可疑，警方立即示意攔查，但駕駛拒絕停車並加速逃逸。

廣告 廣告

警方在確保安全距離下於後方尾隨，行經三民區大中一路時，該車因前方車陣受阻遭警方攔停，不料駕駛仍拒檢，甚至倒車企圖衝撞警車。員警基於自身與用路人安全考量，依法拔槍喝斥，並朝車輛前方輪胎射擊共15槍制止。

警方初步確認現場無人受傷，警用車輛亦未受損。目前已與刑事警察大隊成立專案小組，全力追查涉案車輛及相關人員，依法究辦。









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：最新／警方連開15槍！高雄男逆向拒攔查 還倒車衝撞警員逃逸

更多民視新聞報導

八點檔女星遊越南慘遭「丟包+敲詐」 扛18公斤行李狂奔險回不了家

嗆爆黃國昌！民眾黨竟稱總統「挾洋自重」 周軒轟：像國台辦說的

關稅突飆25%！南韓發聲了 執政黨：拚2月底前通過貿易協定

