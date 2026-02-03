最新／貨物噴飛台19線！小貨車遭猛撞釀2傷 路邊早餐店也遭殃

即時中心／廖予瑄、魏熙芸報導

今（3）日上午11時許，台19線北向88.5公里處，發生一起3車相撞事故。一台小貨車在路口迴轉時，被一台閃避不及的大貨車撞上；小貨車當場甩尾，並在撞上分隔島後停下，而車上的貨物也噴飛一地。由於衝擊力道強大，大貨車又再撞上另一台停在路邊卸貨的小貨車跟早餐店。警消獲報到場，發現車禍造成一共2人受傷，分別由救護車送往嘉義長庚醫院及朴子醫院治療，目前均無大礙。至於詳細肇事原因，還有待警方進一步調查釐清。

廣告 廣告

最新／貨物噴飛台19線！小貨車遭猛撞「甩尾」釀2傷 路邊早餐店也遭殃

小貨車的貨物噴飛一地。（圖／民視新聞翻攝）





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

原文出處：最新／貨物噴飛台19線！小貨車遭猛撞「甩尾」釀2傷 路邊早餐店也遭殃

更多民視新聞報導

快訊／嘉義朴子砂石車撞進早餐店！ 至少釀3傷

路見清潔隊員毆老夫婦 男大生見義勇為反被告！陳其邁震怒：非常不應該

捲性騷疑雲 毛嘉慶宣布「退出民眾黨議員初選」

