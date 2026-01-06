即時中心／綜合報導

今（6）日晚間7時29分國防部F-16單座軍機編號6700在花蓮外海執行夜航勤務時，突然失去光點，空軍司令部也發出聲明，證實飛官辛柏毅已緊急彈射跳傘逃生。對此，總統賴清德第一時間下令「全力搜救。」國防部及空勤總隊已派出C-130運輸機及海鷗直升機出海救援，另外，海巡署也派出艦艇趕赴現場中。稍早，海委會主委管碧玲在臉書發文表示，救援行動已在路上，「一起為飛官集氣！」

今晚國防部F-16單座軍機編號6700在花蓮外海執行夜航勤務時，突然失去光點。空軍司令部發出聲明，證實飛官辛柏毅已緊急彈射跳傘逃生。國防部及空勤總隊也派出C-130運輸機及海鷗直升機出海救援，另外，海巡署也派出艦艇趕赴現場。

廣告 廣告

對此，管碧玲表示，為搜救辛柏毅，國防部、海巡、空勤揭已出動，「海空救援行動都已在路上！」並聯絡上周邊最近一艘，僅距離6.3浬的貨輪，全力搜救中，「我們為飛官集氣！大家一起集氣！」

原文出處：最新／貨輪加入搜救！F-16墜機飛官跳傘 管碧玲：大家一起集氣

更多民視新聞報導

美軍逮馬杜洛「計畫早外流」 盧比歐罕見感謝2媒體「未搶先報導」

空軍F-16爆墜機意外！回顧「夜航失事往例」這原因居首

F-16墜機飛官跳傘！海巡艦艇急救援 疑似「失事原因」曝光

