最新／賴總統約見後拍板 吳豊山宣布請辭海基會董事長

首次上稿：12/18 15:00

更新時間：12/18 15:26（更新吳豊山致詞全文）

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

海基會董事長吳豊山今（18）日下午召開記者會宣布，將請辭董事長一職。吳豊山透露，今天是他最後一次主持董監事聯席會議，經總統賴清德上週五（12日）約見，徵詢他對海基會人事的意見，因為社會上都說下台的背影要漂亮，他體貼賴總統人事安排上的困難，當場欣然同意讓賢，自己工作至12月31日下午，就下台一鞠躬。





吳豊山致詞全文如下：

首先，要報告各位董監事，今天是本人最後一次主持董監事聯席會議。上個禮拜五，總統約見，徵詢對海基會人事意見。因為都說下台背影要漂亮，所以本人當即欣然同意讓賢。我工作到12月31日下台一鞠躬。

廣告 廣告

因此，我要利用今天這個機會，對全體董監事過去一年來的支持和指教，表達最大的謝意。

在過去這段時間，兩岸很多原來認識或不認識的人士，主動好意幫我的忙，我也在這裏，表達由衷謝意。

各位都很清楚，海基會是兩岸治權不及於對方的情況下，我國政府設立的一個白手套，負責與對口單位海協會處理兩岸交流對話事務。

關於交流，海基會自1991年設立以來，已處理超過900萬件因交流所衍生的事務。僅去年一年就處理了304,224件。再過12天，今年就到底，大概也會累積超過21萬件。

換句話說，外界如果認為海基會工作已停擺，那是嚴重的誤會。

至於對話，從2016年5月中斷至今。中斷是由於對岸不滿我方不認同有所謂「九二共識」。

「九二共識」是2000年才出現的名詞。海基會的史料明白顯示，1992年兩會會談，觸及「一個中國」這一個議題時，並無交集，最後雙方勉強默認「各表一中」。海基會首任董事長、已故辜振甫先生就曾說，「各表一中」最多只算沒有共識的共識。到了2000年對岸解說「九二共識」就是「一中各表」。又後來，對岸認定「九二共識」意指「一個中國就是中華人民共和國，台灣是中國的一部分」。2019年，對岸更連結「九二共識」與「一國兩制」。這個「一國兩制」台灣各主要政黨都已先後公開表示不接受。

本人依據本會章程，體察恢復對話是我的首要職責，因此上任後第一階段，要求對岸說清楚「中華民國在『九二共識』中的位置」。幾番往復後，對岸僅回答「九二共識」就是「異中求同、擱置爭議」，未能說清楚中華民國的位置。

第二階段，本人透過私下熱心管道，建議海協會長張志軍會面，釐清「九二共識」的爭議，並共商和平發展方略；我只堅持對等、尊嚴，其餘會面的時間、地點、公開不公開，悉聽尊便。後來傳話管道回覆：對岸可以理解本人用心良苦，但是說「九二共識」沒有再釐清的必要。

稍後，另一管道傳話過來，說如果不要「九二共識」，應請我方提出新共識。針對對岸此項建議，我曾多方努力，但不得要領。

第三階段，我於7月10日依據兩岸在1993年制定的「兩會聯繫與會談制度協議」，正式傳訊海協會，言明本人將於近期內率團前往東莞、昆山探訪台商及台商子女學校，請海協會依上開協議辦理後續。海協會迄今已讀不回。

根據本會紀錄，自2016年迄今，海協會已讀不回案件已累積超過1萬件。

各位董監事，本人即將卸任。在海基會服務13個月不可能無感，因此，今天本人決定在海基會留下以下三段談話紀錄：

首先，本人要明確的指出：

中華民國憲法制定時以大中國為實施範圍，但行憲第四年，兩岸就分立分治。我方修廢「動員戡亂時期臨時條款」後，個人認為內戰遺緒早應隨風而逝。

中華民國現行憲法一半要點在「增修條文」。其中雖有「因應統一前」字眼，唯據本人確知，那是修憲時各方勢力折衝的產物，意謂在兩岸已發展出不同政治體制的狀況下，共識以「維持分立現狀」作為我國兩岸政策的主軸。

其次，本人更要嚴正指出：

自古以來，台灣治權多變，這是歷史的事實。台灣由於位處國際航道要衝，所以包括海盜、浪人、亡命者以及列強的各方勢力不斷覬覦，這是歷史的事實。近代多份國際宣言、公告、和約、決議，直接或間接涉及台灣，其中意涵，各方各自解讀，這也是歷史的事實。但最重要的事實是：今天台灣由2340多萬台灣人民「實質佔居，有效管治」，國家體制完整，主權獨立，經濟發達，政治民主。聯合國總部沒有中華民國國旗，可是全球有130個國家樂意與台灣彼此免簽，相互優惠。

據此探討所謂兩岸問題，本人認為，中國曾經備受列強欺凌，如今追求民族復興，應被理解，但兩岸關係是另一事體。中華人民共和國統治階層，不能易地而處，不願翻頁歷史，不肯面對真實，以致於採取了不崇尚仁道的不正確態度對待活生生的中華民國台灣，造成了本來可以避免的諸多遺憾。

最後，本人的苦口良藥、逆耳忠言：

亙古以來，戰爭一直是人類最可怕的夢魘。戰爭意謂血流成河、斷垣殘壁、妻離子散、家破人亡、文明倒退；所以戰爭是應該避免、也絕對可以避免的人類大患。

兩岸在量體上確實大小懸殊，可是大中國內部問題很多，其實沒有那麼大，小台灣綜合國力排列在全球前段班，其實也不是那麼小；兩岸之間如果不幸兵戎相向，不會是大炮打小鳥，而是火車慘烈對撞，後果是兩岸幾代人血汗打拚的成果化為烏有。

本人一度作為中華民國一個非官方兩岸和平、交流、對話機構的代表人，放眼兩岸蒼生身家性命和人類前程，今天在卸任前刻，依舊一本善意，盼望兩岸糾葛所涉各方，皆能認知「和睦」才是兩岸之間最高貴的政治情操，進而人民至上、和平至上、交流對話至上；然後再攜手，窮盡智慧，徐圖整合，共創雙贏，以臻長治久安。

總結一句話，30幾年來，本人始終堅信：只要站上歷史的制高點，並且痌瘝在抱，就能一眼看出，讓上一代人的恩怨情仇回歸塵土，然後，和平至上、兩岸整合、兄弟分立、互利互惠、共存共榮，才是兩岸之間唯一光明大道。

原文出處：最新／賴總統約見後拍板 吳豊山宣布請辭海基會董事長

更多民視新聞報導

黃國昌嗆封鎖小紅書「民主沉淪」 綠揭民眾黨提案打臉：轉變令人震驚！

小紅書被封聲量單日破10萬！VPN翻牆看違法嗎？背後原因、爭議點懶人包

國台辦被台記者問慌了！另一答「藍營真面目」被掀

