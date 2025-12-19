最新／赴台大探視傷者！談張文犯案動機 卓榮泰：責成警政署釐清

即時中心／顏一軒報導

來自桃園楊梅的27歲男子張文，今（19）日傍晚戴著防毒面具，接連在台北車站M7出口外、中山商圈與誠品南西店丟擲煙霧彈、持長刀攻擊，57歲余男疑似在與警方對峙時英勇阻擋，送台大醫院後不治；而在中山商圈受傷的32歲汪姓男子，因左頸部有1公分的切割傷，也送台大治療。對此，行政院長卓榮泰稍早前往醫院探視傷者時表示，政府未來會責成內政部警政署等相關單位，釐清張文的犯罪動機，給國人一個清楚的交代。





卓榮泰今晚在內政部長劉世芳、警政署長蕭煥章、行政院祕書長張惇涵、發言人李慧芝等人的陪同下，前往台大醫院探視傷者及家屬，並接受媒體聯訪。

卓榮泰指出，「謝謝各位媒體朋友，這麼長的時間讓國人知道最新而且是必要的訊息，我首先要感謝台大醫院，即時用所有醫院的能量來搶救，目前汪先生還在進行手術中，剛剛有看到他的一些親屬與家人，他其他的家屬也會從雲林北上探視」。

他說，現在比較欣慰的是，汪先生傷勢還算穩定，並無立即的危險，「我們稍早、剛剛也再度拜託、請求院方用所有醫護量能來搶救（汪先生），希望他能平安」。

另外，卓榮泰表示，令人惋惜的是余先生，據新聞報導的內容，他有一個阻止的行為，未來會再把相關過程做全數了解，但余先生已在OHCA後不幸（辭世），也看到他的太太跟女兒，儘管太太雖然平靜，但心情一定非常不好。

針對未來的具體作為，卓榮泰強調，他向家屬表達在了解整個事情之後，會把犯罪動機跟國人做清楚的交代，也會將余先生行為到底在此次事件中，對於國人是否有扮演正面角色或其他狀況，「我們也會清楚交代」。

卓榮泰也說，在了解上述狀況之後，政府必定會盡到該有的責任跟必要的說明，希望汪先生、余先生的親友或家屬，今晚能夠比較平靜及安靜，「晚上我們也做適度的安排，希望能在這裡安靜等待醫院手術之後，給予更多的照護」。

至於張文的確切狀況，卓榮泰則強調，他已責成警政署針對嫌犯的住所、租屋處來搜索之後，進一步了解他的犯案動機。

記者追問，張文是否為現役軍人，您是否有跟國防部掌握狀況？對此，卓揆則表示，他是因妨害兵役被通緝，其他還有一些犯罪的事實的過往，目前在事情發生之後，政府應應該全面要加強整個國內鐵公路、還有捷運、還有航空站的安全戒備，所以不僅是國防部，政府也通報國安系統，讓整個（情形）在掌控當中，這是目前的狀況。







