最新／趙少康慘了！大罷免亮票辯「不是故意」遭求重刑 一審判拘役55日

去（2025）年726首波大罷免，前中廣董事長趙少康陪同藍委羅智強投票時，2度朝鏡頭「亮票」引發爭議。檢方同年11月偵結，批評其犯後飾詞推託，態度顯不足取，依《選罷法》提起公訴，並請求法院從重量刑。台北地院今（20）日宣判，判處拘役55日、緩刑2年。

回顧案情，趙少康罷免投票時涉嫌亮票，遭大安警分局依違反《選罷法》函送北檢偵辦。檢方起訴指出，趙身為公眾人物，也曾多次參與選舉、親自擔任候選人，應詳知不能亮票之規定，卻違法出示選票圈選內容，且犯後仍辯稱不是故意，態度顯不足取，建請法院從重量刑。

本案去年12月31日首度開庭，趙少康當庭認罪，並表示自己不是故意的，以後絕對不會再犯。他也稱，原先想說罷免票比較小張「不用折」，且距離媒體很遠，拍一下應該沒事，也可以呼籲民眾出來投票，當下若有聽到選務人員制止，一定會停下來。

趙少康更說，這是他這輩子第一次被起訴，真的很不好意思，以後會更加謹慎；同時他指稱，自己一直都認罪，犯後態度良好，希望從輕量刑。北院稍早判決出爐，判處其拘役55日、緩刑2年。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

