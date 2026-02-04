即時中心／廖予瑄報導

台南市昨（3）日晚間8時許發生隨機攻擊案，有1名在附近足體養生館上班的29歲陳姓男子在金華派出所外的人行道及斑馬線上，持足療刀隨機攻擊1男1女，造成男子腹部大量出血、女子背部有穿刺傷。當時員警看到派出所外有騷動，立刻將陳男壓制逮捕，並將傷者送醫救治。台南地檢署今（4）日訊問陳男後，認定他涉犯殺人未遂、傷害罪等重罪，向台南地方法院聲請羈押。稍早，台南地院法官審酌陳男已承認犯案時「無法控制行為」，因此裁定羈押。

陳姓被告涉犯殺人未遂經檢察官聲押，經本院裁定，簡要理由如下：

1、被告犯罪嫌疑重大：

本院院訊問被告後，認以被告之供述、卷內事證等，足認告涉犯殺人未遂、傷害等罪，犯罪嫌疑重大。

廣告 廣告

2、被告有羈押之理由：

審酌檢察官羈押聲請書所提出的事證，被告居無定所，且所犯殺人未遂罪為最輕本刑5年以上重罪，有相當理由足認逃亡之虞；被告隨機攻擊路人，且法敵對意識強烈，另自承犯案時無法控制自己行為，自我約束能力不高，有反覆實施殺人罪及傷害罪之虞，而有羈押原因。

3、被告有羈押的理由：

審酌羈押聲請書所附卷證、確保大眾免受暴力行為之傷害等公共利益與被告人身自由及防禦權受限制之程度後，認應予羈押，而有羈押之必要。

4、綜上，諭知陳姓被告應予羈押。

5、得抗告。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：最新／足療師「持刀砍2人」涉殺人未遂、傷害罪 台南地院裁定羈押

更多民視新聞報導

單純偷拍不該當7 年以上重罪 大法庭重要裁定

最新／北車虛驚！陳抗常客作勢跳天橋 5警急拉「強制送醫」

民眾黨版軍購案大砍8500億還刪非紅供應鏈 柯文哲：會跟華盛頓溝通

