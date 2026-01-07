即時中心／温芸萱報導

高雄市左營區一處社區今（7）日下午4時許發生墜樓意外，一名男子自大樓高處墜落，倒臥一樓道路。消防人員到場時，男子仍有生命徵象，立即送醫搶救，傷勢與狀況仍待院方評估。警方調查發現，該名男子為海軍艦隊指揮部韓姓中士，初步調閱監視器未見外力介入，現場亦無打鬥痕跡。海軍艦隊指揮部表示，韓員於休假期間在住家頂樓墜樓，已派員協助家屬並配合警方調查。

高雄市左營區富國路一處住宅社區，今日下午傳出墜樓驚險意外。下午4點左右，一名男子疑似自社區大樓高處墜落，倒在一樓道路上，引起住戶關注。

廣告 廣告

消防救護人員獲報後迅速到場，發現該名男子仍有生命徵象，隨即送醫進行緊急救治，目前狀況仍待院方進一步評估，相關細節尚未明朗。

經調查，該名男子竟是隸屬於海軍艦隊指揮部的韓姓中士，事發後，警方已調閱社區監視器影像進行比對，初步未見外力介入跡象，現場亦未發現打鬥或破壞情形，至於韓姓中士墜樓原因及事件經過，警方將持續調查釐清。

對此，海軍艦隊指揮部表示，所屬韓姓中士本日休假期間於住家頂樓墜樓，即由單位幹部陪同家屬送醫急救；本部已由高階幹部赴院協處，並配合警方調查釐清。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：最新／身分曝光！左營海軍中士竟從「自家社區大樓」墜落 軍方回應了

更多民視新聞報導

才稱「沒有外國代理人」！川普宣布：委國交出5000萬桶石油、錢我來管

高雄左營驚爆「墜樓事故」 海軍中士重傷送醫搶救中

F-16戰機花蓮外海飛官疑跳傘搜救中 官方曝投入兵力船艦數據

