最新／身體狀況再亮紅燈？「小胖老師」袁惟仁今晚突送台東馬偕醫院

長期在台東老家休養的知名音樂人「小胖老師」袁惟仁，今（29）晚間5時許傳出身體出狀況，緊急由姊姊陪同下，搭救護車送馬偕醫院掛急診。根據媒體《聯合新聞網》報導，疑似小胖老師排尿量過少讓家屬擔心才送醫。不過，詳細病情家屬及醫院尚未對外回應。





袁惟仁於2018年在上海跌倒，造成腦溢血昏迷，返台休養，不料2020年在台東老家中再度跌倒，遭判定成植物人狀態，目前由家人輪流照顧，需全天候看護。至今已有5年，實際病況一直令外界關心。

