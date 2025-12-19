最新／逃兵通緝犯大開殺戒！衝進百貨從1樓砍到4樓 目擊者哽咽：大家狂逃

即時中心／顏一軒報導

今（19）日下午5時24分，一名27歲張姓逃兵通緝犯，戴著防毒面具至北捷板南線M7出口外扔擲煙霧彈，造成1人OHCA、1人受傷，隨後轉往北捷淡水信義線中山站，持長刀隨機攻擊路人，並衝進誠品南西店，從1樓狂砍到4樓，不明原因從高處墜落後生死未卜送醫急救；誠品南西店的店員稍早眼眶泛淚、哽咽著說，她當時突然看到嫌犯拿著長刀忽然出現，大家就趕快逃跑，好像還有看到同事受傷。







這名女性目擊者心有餘悸地說，「我們是4樓的櫃位，當時在櫃位旁邊的服務台，聽到很大的聲音，看到有一個犯人拿著一把長刀忽然出現，大家就趕快跑，好像有看到同事受傷」。

北檢指出，有關M7出口遭丟擲煙霧彈案件，本署已指派專責主任檢察官曾揚嶺及檢察官黃冠中趕赴現場並指揮轄區中正第一分局積極偵辦，全力追緝兇嫌到案。

台北市中正一警分局說明，北捷M7出口外，今日下午5時24分，民眾報案稱有人丟擲煙霧彈，經中正一分局忠西所長賴何杰到場，發現地上遺留多顆煙霧彈殘骸，57歲余姓民眾受傷倒臥在地，隨後通知救護車到場，送至台大醫院治療。

另據了解，來自桃園的張姓男子，因涉嫌逃兵已於今（2025）年7月遭到檢警通緝，至於為何一路從台北車站大開殺戒，瘋狂丟擲煙霧彈並持刀行兇，仍有待進一步調查。

中山商圈送醫資訊如下：

1.男性27歲（疑似嫌疑犯），外科OHCA，送國泰。

2.男姓37歲，外科OHCA，送新光醫院。

3.男姓30歲，外科OHCA，送馬偕醫院。

4.男姓23歲，右胸部穿刺傷，送內湖國醫。

5.男姓32歲，左頸部切割傷1CM深，送台大。

6.女姓56歲，肩部割傷，送中興。

7.女姓49歲，下巴撕裂傷，送松山三總。

北車送醫資訊：

1.男性57歲，外科OHCA，送台大。

2.男姓54歲（捷運局員工），初期滅火嗆傷，意識清楚，送馬偕。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

