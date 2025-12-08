最新／遭收押21個月！「徐巧芯大姑」劉向婕交保 步出法院畫面曝光

即時中心／温芸萱報導

北市藍委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄，被控替詐騙集團將贓款轉成虛擬貨幣，洗錢金額高達 2700多萬元，一審分別被判10年與15年徒刑。兩人不服上訴並聲請具保停止羈押，高院上週五裁定以80萬、100萬元交保，並限制住居、出境出海8個月，還須配戴電子腳鐐。不過當天銀行已打烊，兩人湊不出保證金，只能繼續收押在看守所度過週末。今天（8）日家屬完成具保手續，律師陪同點鈔繳費後，劉向婕下午步出法院，面對記者詢問僅低調回應謝謝，並未多談。

根據台北地檢署起訴書，36歲的杜秉澄利用友人林于倫名下的「東霖公關顧問公司」帳戶操作資金，再由劉向婕、林于倫與吳沂珊分頭提領、跨行轉帳，把台幣轉成虛擬貨幣後回灌到詐騙集團指定的電子錢包，以「層層斷點」的方式替詐團洗出贓款。檢方認為分工明確、金流複雜，犯罪所得龐大，因此主張兩人具高度逃亡與勾串風險，建請法院續押。

杜秉澄的委任律師則強調，杜是「台北看守所史上被羈押最久的被告之一」，已為本案付出沉重代價。他表示，杜秉澄願意以高額保金、電子腳環、限制住居等方式取代羈押，只求能出來與被害人談和解，但因遭羈押禁見，連談都無從談起。

高院合議庭上週五裁定，杜秉澄以100萬元、劉向婕以80萬元交保，並限制兩人出境出海 8 個月，另依住居地分別管制於台南與屏東，還要求配戴電子腳環，每週三上午固定到派出所報到；每週一、五也必須在住處門口拍臉上傳科控中心，以確保行蹤受到掌握。

只是裁定雖然當庭宣示，但家屬因時間已過下午3點半、銀行無法匯款，短時間內也無法湊齊將近 200 萬元的保金，只能眼睜睜看著兩人被押回台北看守所。杜、劉兩人在鐵門關上前都未對媒體作出回應，今早由家屬再度前往高院付款點鈔，手續完成後，劉向婕下午便步出法院，面對記者詢問僅低調回應謝謝，並未多談，杜秉澄目前尚未交保。

劉向婕與杜秉澄因與徐巧芯為姻親關係，使案件自開庭以來備受矚目。杜秉澄過去更在媒體鏡頭前多次語出驚人。今年8月被押回看守所時，他突然大喊「徐巧芯叫我認罪」，引發外界議論；後續在庭上情緒激動，甚至直接飆罵「徐巧芯那個王八蛋，我沒怎樣幹嘛要重判我們？」，還向鏡頭喊話說，讓他出去和徐巧芯講清楚，她講了很多謊話。10月時，他又提到，黃國昌與徐巧芯的關係，「放我出去再跟大家解釋清楚」，引發更多揣測。

期間，杜秉澄情緒反覆，在看守所內疑似以頭壓馬桶自傷，隔天拒絕服藥、不交出藥物，所方兩度對他上銬約束。審判長諭知，全案改期至明年2月4日將進行二審言詞辯論，審判長提醒杜秉澄、劉向婕務必到庭，否則可能構成羈押事由，全案持續受到外界關注。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

