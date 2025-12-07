即時中心／廖予瑄報導

台中市南屯區一名53歲黃姓男子今（7）早出門後，便遲遲未返家，並且斷聯，因此家屬請黃男同事協尋；沒想到，卻在自家社區停車場發現陳屍車內的黃男。警方獲報後到場勘驗，發現黃男已明顯死亡，後續將報請刑事相驗，詳細的案情還有待進一步調查釐清。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885

廣告 廣告

原文出處：最新／遲沒回家還斷聯！家人、同事急尋台中男 竟陳屍自家停車場

更多民視新聞報導

鄭麗文遭爆農曆年前後「鄭習會」 國民黨回應了

藍白亂修《財劃法》政院不執行 卓冠廷喊「這招」是大絕要謹慎

「這國」驚傳政變 叛軍占領國營電視台宣布「解職總統」

