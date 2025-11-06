最新》郭初永真享嵩壽百歲！郭台銘守3遺囑 母「10萬創業金」成就鴻海帝國

鴻海創辦人郭台銘高齡100歲的母親郭初永真女士，今（6）傳出辭世消息。稍早，郭台銘在臉書證實母親今天上午在台北大學附設醫院辭世。



文中，郭台銘表示，母親生於民國15年6月4日，「享嵩壽100歲」。他也將遵從敬愛的母親遺囑，不發訃告、不設靈堂、不辦公祭。

母親對郭台銘事業的影響

郭初永真在郭台銘創業過程中扮演關鍵角色，1974年郭台銘創立鴻海時，第一筆資金新台幣10萬元，正是她透過標會籌得並無條件交給兒子創業。​



郭台銘多次公開表示，母親的支持是他事業成功的重要支柱，並感念母親的辛勞與付出。​

郭初永真對家庭的奉獻

郭初永真擅長料理，尤其以包水餃與蔥油餅聞名，家中常飄香，同學們都喜歡來家裡吃飯。​她常去廟裡拜拜，展現虔誠與家庭觀念。郭台銘孝順母親眾人知，只要有空便回家陪母親吃飯，也曾安排藝人蔡琴和費玉清參加鴻海尾牙，以滿足母親對音樂的喜愛。​



郭初永真晚年健康狀況受關注，郭台銘曾為母親投資開發家用PCR檢測儀，以確保母親能獲得更好的醫療照護。​但她在今年11月6日辭世，郭台銘遵從母親遺囑，不發訃告、不設靈堂、不辦公祭。