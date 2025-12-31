最新／鄭麗文稱「國民黨效忠中華民國」 將出席總統府前元旦升旗

即時中心／林韋慈報導

明年將迎來2026年元旦，國民黨主席鄭麗文今（31）日在國民黨中常會宣布，明天將參加總統府元旦升旗典禮，因為國民黨是效忠中華民國、效忠國家、效忠國旗、捍衛中華民國憲法為己任的政黨。







鄭麗文今天下午在國民黨中常會表示，「中華民國的元旦，我們到總統府參加升旗典禮，接著再出席上午8點國民黨舉辦的升旗典禮」。

根據府方規劃，總統賴清德、副總統蕭美琴將站在主舞台，至於各政黨領袖與貴賓們被安排在台下觀禮。外界也將關注總統賴清德將如何與鄭麗文互動。

