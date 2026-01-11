首次上稿：01/11 17:00

更新時間：01/11 17:11（更新內文）

即時中心／顏一軒報導

台北市士林區東吳大學附近今（11）日下午發生一起車輛暴衝事故，共波及10車，警方已到場處理，據傳有一台車輛是由前台北市議員李慶元所駕駛，肇事原因待釐清。





士林警分局說明，今日下午3時許，45歲張姓男子開著一輛自小客車，沿至善路一段東往西行駛時，不明原因擦撞路邊停車計9部小客車與1台大重機車後翻覆而發生事故，張男手腳擦挫傷無大礙未就醫，張男經檢測酒測值0.13mg/L，依法移送，肇因釐清。

警方呼籲，酒後不開車，開車不喝酒，本分局持續加強酒後駕車取締，以維護用路人安全。

《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

原文出處：最新／酒後上路！士林至善路驚傳暴衝事故 波及10車畫面曝

