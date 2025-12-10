即時中心／潘柏廷報導

高醫大陳姓學生在台中某醫院實習，沒想到今年（2025）3月8日凌晨跑外送時，慘遭23歲吳姓男子無照酒駕撞死；對方當下還直接肇逃，隨後被檢方偵結起訴，並主張求刑10至11年半，而昨（9）日案件開庭審理時，死者父親特別穿上兒子的實習白袍出席，表達心中的悲痛。台中地院國民法官經過2天審理，今（10）早依酒駕致死判處9年、肇逃致死5年，合併應執行10年。

回顧全案，當時在跑外送的高醫大陳姓學生，今年3月8日凌晨跑外送時，突然遭一輛「Alphard」休旅車直接撞倒，而肇事駕駛更沒有下車查看，直接肇事逃逸，使得對方送醫不治；而警方循肇事車輛遺留下的前車牌追人，當天凌晨5時許就將對方查緝到案。

廣告 廣告

離譜的是，本次肇事者為23歲吳姓清潔工，明明沒有駕照，卻借來友人的「豐田阿法」開去KTV飲酒作樂，幾杯黃湯下肚後開車返家，還闖了紅燈讓跑外送的陳姓醫學生枉死輪下；據了解，陳姓醫大生的父親還是某台主播。

最新／醫大生遭無照猴酒駕撞死！台中地院一審判10年徒刑

本起案件的吳姓男子。（圖／民視新聞）

台中地檢署偵辦後，依照對方涉違反酒駕致死、肇逃等罪向法院求刑10至11年半；而案件開庭審理時，死者父親特別穿上兒子的實習白袍出席，表達心中的悲痛，歷經兩天審理後，台中地院國民法官今早依酒駕致死判處9年、肇逃致死5年，合併應執行10年。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：最新／醫大生遭無照猴酒駕撞死！台中地院一審判10年徒刑

更多民視新聞報導

偷吃？前HBL選手林劭安 驚傳劈腿民眾黨的「她」

仙塔律師低調認罪 陳沂曝法官「關鍵一句話」令她不敢再拗

淡水3惡煞持槍擄人！大批員警盾牌攻堅救2人、1嫌落網

