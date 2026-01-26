最新！金價再創新高！全國黃金儲備15大國家一次看

在美伊情勢緊繃等地緣政治不確定性加劇下，投資人紛紛湧入避險資產，黃金現貨價26日盤中上揚逾2.2%，觸及每盎司5,110.5美元的歷史高點，紐約2月期金同步上漲2%至5,086.3美元。白銀現貨日內漲幅更達7%，衝上每盎司110.44美元的歷史紀錄。

黃金在2025年全年大漲64%，創下1979年以來最大年度漲幅，主因包括避險需求強勁、美國貨幣政策寬鬆、各國央行強勁買盤，以及ETF資金創紀錄流入。今年以來金價漲幅已超過18%，過去一週更是連續創下歷史新高。白銀也延續去年狂飆147%的氣勢，23日首度衝破100美元。

綜合外媒報導，券商分析師表示，最大催化因素是「市場對美國政府與資產出現信心危機」，此危機源自於川普（Donald John Trump）反覆無常的決策。川普日前突然收回威脅對歐洲盟友徵收關稅以奪取格陵蘭島的計劃，週末期間又表示若加拿大履行與中國的貿易協議，將對加拿大徵收100%關稅，還威脅要對法國葡萄酒和香檳徵收200%關稅。羅達補充說：「川普政府已經永久改變了做事的方式，所以現在每個人都把黃金視為唯一的選擇。」

美元走弱也使得以美元計價的黃金對其他貨幣持有者更具吸引力。在過去一年中，黃金受益於所謂的貶值交易，投資者在對美國和日本等已開發經濟體的債務感到擔憂的情況下，從貨幣和國債中撤退。世界黃金協會策略師說，「在過去三年中，人們對長期債務的擔憂大大增加。家族擔憂財富貶值，他們考慮的是代際的財富保護，而不是短期利益。」

高盛上週將今年的預測價格提高至每盎司5,400美元，理由是私營部門投資增加，加上央行已經強勁的買盤。法國興業銀行的分析師給出更激進的目標價格每盎司6,000美元，摩根士丹利則強調看漲情景下的目標價為5,700美元。另有，有市場分析師說，金價今年稍後可能見到約5,500美元高點，每次回調都是短暫的，並且會受到強勁的買盤需求。

美國總統川普行事難以預測與跨大西洋關係緊張，也讓德國央行面臨從美國撤回黃金儲備的龐大壓力。德國央行前研究主管蒙赫（Emanuel Monch）呼籲，在美國存放如此多的黃金風險偏高，德央行應考慮把黃金運回國內。德國擁有的黃金儲備名列全球第二、僅次美國，其中約1,236公噸、價值1,940億美元的黃金存放於紐約聯準銀行。德國政府目前則表示，尚未將撤回黃金列入考量。

