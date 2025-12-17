最新／閃兵案外案涉個資法！王大陸與女友同框出庭畫面曝

即時中心／温芸萱報導

藝人王大陸近日爭議連環爆，繼涉嫌砸360萬元閃兵偽造病歷逃兵役後，又牽扯出案外案。檢方查出，王大陸付款委託陳姓主嫌辦理閃兵，卻遭對方收錢失聯；其女友、前直播主闕沐軒也因投資詐騙損失400多萬元，王大陸因此找上好友、時任北市刑大代理隊長劉居榮非法查詢個資，並疑涉委託黑道討債。檢方依違反個資法等罪起訴王大陸、女友及相關人等共6人。新北地院今（17）日開庭，兩人首度同框出庭，皆一身黑衣低調現身。

檢方查出，王大陸支付費用委託閃兵集團首腦陳姓主嫌協助閃兵，卻遭對方收錢未辦事甚至失聯；同時，其女友、前直播主闕沐軒也因投資詐騙損失400多萬元，王大陸因而找上好友、時任北市刑大代理隊長劉居榮，涉嫌非法查詢他人個資。檢方認定王大陸與女友涉犯個資法及委託黑道討債等罪，相關涉案共6人，均依法起訴。

新北地方法院今日上午首度開庭審理本案，王大陸與女友也首次同框出庭。王大陸身穿黑衣、黑帽並戴口罩現身，低調步入法院，但外界注意到他臉型似乎略顯圓潤；女友闕沐軒同樣一身黑色裝扮到庭。兩人並未同時抵達，女方先行進入法院，王大陸則隨後現身，面對媒體詢問皆未回應。

王大陸的女友、前直播主闕沐軒（右）。（圖／民視新聞）

時任北市刑大代理隊長劉居榮。（圖／民視新聞）





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

