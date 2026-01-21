最新／阿蘇火山直升機墜毀事故 台籍乘客家屬已到熊本

彰化縣 / 綜合報導 彰化市金馬東路20日晚間發生火燒車意外，70歲的計程車司機、王姓男子，因為身體不舒服，他把車子停在路邊休息，但不明原因，車輛突然起火燃燒，並且迅速陷入火海，王姓男子嚇得趕緊逃出車外，但雙腿癱軟無力，趴在車子旁邊，眼看大火就快要燒到人，還好警方及時趕到，趕快將他抬離火場，送醫沒有大礙。計程車陷入火海，在黑夜中冒出熊熊火光，警方獲報鳴笛趕到現場，70歲的計程車司機王姓男子逃出車外，他趴在地上癱軟無力，但還是試圖往前爬，兩名警員冒險衝過去，一個拉手一個抬腳，趕快把他抬到安全的地方。警員說：「小心車子喔。」驚險的計程車火燒車意外發生在彰化市金馬東路，20日晚間9點多，王姓男子因為身體不舒服，把車子停在路邊稍微休息，沒想到車子突然起火燃燒，還好王姓男子及時被2名警員，救了出來。彰化縣東區消防分隊分隊長林聖偉說：「頭部有一處撕裂傷，意識清楚。」王姓男子飽受驚嚇雙腿無力，救護人員小心將他攙扶到救護車，還好送醫檢查沒有大礙，他向警方供稱，開車時突然覺得身體不舒服，他把車子停在路邊人躺在駕駛座休息，不明原因車輛突然起火燃燒。彰化縣東區消防分隊分隊長林聖偉說：「火勢集中在駕駛車艙，引擎室尚屬完整，初步排除起火可能。」消防隊佈設水線，花了半個小時才將火勢完全撲滅，但計程車已經燒成了廢鐵，鑑識小組勘查現場發現，車輛雖然是停在柏油路上，但附近有樹木雜草與樹葉，是不是跟火災有關聯還是有其他因素，相關事證還要進一步調查確認。 原始連結

