最新／陳怡君涉詐領助理費與收賄 一審判7年10月、褫奪公權5年

民進黨台北市議員陳怡君，涉入詐領助理費高達384萬餘元，更被控以顧問費名義收賄建商70萬餘元，士林地檢署去年（2025）6月3日偵查終結全案，並依涉犯《貪污治罪條例》之利「用職務上機會詐取財物」等罪名，起訴陳怡君等7人。稍早獲得最新消息，士林地院今（12）日下午3時一審宣判，判處陳怡君7年10個月有期徒刑，褫奪公權5年，全案仍可上訴。

回顧整起案情，士檢調查，陳怡君在擔任13、14屆台北市議員期間，涉嫌在聘書上偽造簽名等模式，詐領助理費384萬8,568元，並透過多次轉帳後挪為己用，且以現金領出，藉機製造金流斷點。

此外，檢方也查出，陳怡君還以建商顧問費的名目收賄70萬5,894元，隨後施壓北市府特定局處，因此另案起訴她與陳的議會辦公室主任張惠霖。

檢方去年6月3日偵查終結全案，依涉犯《貪污治罪條例》之利「用職務上機會詐取財物」等罪名，起訴陳怡君等7人，並將全案移審至士林地院；士林地院今日下午3時一審宣判，判處陳怡君7年10個月有期徒刑，褫奪公權5年，全案仍可上訴。

值得一提的是，陳怡君先前已繳回犯罪所得455萬，也有認罪，但還是沒有獲得緩刑。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

