最新／陳玉珍認了！承諾提「助理費除罪」修正案 與工會協商3點共識曝光

即時中心／黃于庭報導

國民黨立委陳玉珍提出《立法院組織法》修正草案，擬新增「補助費用」交由立委自行運用，統籌項目不限於助理費、健康檢查等，且免收據憑證核銷，形同助理費「除罪化」，引發強烈反彈。今（12）早大批國會助理集結立院門口抗議，要求撤回提案、保障助理權益等；後續經助理工會代表與陳玉珍進行協商，達成3點共識。

陳玉珍及立法院國會助理工會代表協商，達成3點共識如下：

一、國會助理是立法院運作重要的一環，對國會助理工作權、和福利的保障只能往前邁進，絕不能倒退，例如：公費助理薪資及終獎金給付模式應按照現有「公費助理」制度不變。公費助理保、健保、退休金、生日禮金、健康檢查補助及文康活動費用等制度均不受任何影響。公費助理其餘一切勞雇關係，適用勞動基準法規定

二、現行公費助理制度仍有進一步優化之空間，如專業加給、資深加給及在職進修等費用之制度建立，立法院應加速推動相關法制化工作，提升國會助理權益。

三、未來上開提案審查時，陳玉珍委員承諾願意協助修正動議方式，整合助理工會所提修法版本，送立法院司法及法制委員會一併審查，以補原提案之不足。

國民黨立委陳玉珍及立法院國會助理工會代表協商，達成3點共識。

