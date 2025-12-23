最新／隨機砍人後墜樓亡！法醫下午解剖張文 父母沉默步入相驗室

即時中心／廖予瑄、魏熙芸報導

19日在台北捷運台北車站、中山站犯下隨機砍人案的27歲男子張文，犯案後墜樓身亡。法醫今（23）日下午2時許在北市懷愛館解剖張的遺體，以釐清確切死因並採檢，判斷他體內是否殘留有毒物反應等。稍早張文的父母也提早半小時低調到場，2人沒有說話迅速步入相驗室；據了解，張文的雙親將在張的遺體解剖完後，向社會大眾道歉。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

