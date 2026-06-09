最新／電子腳鐐「缺貨」 徐春鶯獲200萬交保！改「這招」防逃
即時中心／廖予瑄、徐子為報導
險列入民眾黨不分區立委名單的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，因涉嫌受中國指示介選、從事地下匯兌及詐貸，去年被新北地檢署依《反滲透法》等罪起訴。新北地院今（9）日辯論終結，合議庭裁定她以200萬交保，一審預計在8月11日宣判。稍早，新北檢表示，雖然徐春鶯湊齊200萬元，但由於電子腳鐐「缺貨」，無法進行科技監控，因此改要求她每週一、三、五上午需前往轄區派出所報到。
《中央社》報導，晚間約6時徐春鶯辦理完交保，戴著口罩步出法院，僅對媒體說「謝謝」，未多做發言。
徐春鶯因捲入「天擎生技公司吸金案」涉犯銀行法、詐欺等罪外，更涉及接受中方指示幫特定人士站台，觸犯反滲透法，因此遭新北法院裁定羈押禁見，更在今年（2026）3月24日被新北地檢署起訴，而徐春鶯等人移審後，因不認罪再被新北地院裁定接續羈押。
直到今日因新北地院一審辯論終結，裁定徐春鶯以200萬交保，但對方對於涉犯反滲透法及違法掩護民革上海市委祖統會前副主任孫憲來台等犯行，始終不認罪，只承認從事地下匯兌服務中配。一審預計在8月11日宣判。
徐春鶯涉反滲透法。（圖／民視新聞資料照）
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
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