最新／香港大火死亡人數攀升至128人 逾200人失蹤

即時中心／林韋慈報導

據香港消防處指出，大埔宏福苑大火目前死亡人數已經增加至128人、79人受傷，約200人情况未明，包括108具未能確切辨認的遺體，4人送院不治。

香港宏福苑大火釀成嚴重傷亡，今（28）香港消防處下午3時舉行記者會直播，說明香港宏福苑目前的救援簡報。經初步檢視，大廈外牆的棚網本身是「符合標準的阻燃物料」，但現場火勢迅速蔓延，主要因外牆的發泡膠材料被引燃，加上高溫導致玻璃爆裂，火焰進而侵入室內，使得整棟建物迅速陷入危險。

根據消防初步描述，火勢最初從一樓開始，外牆發泡膠板被點燃後迅速向上延燒。高溫不但造成外牆結構受損，室內溫度亦隨之飆高，部分單位的房門因此被燒得變形、阻礙逃生。儘管火勢一度受控，但部分區域仍出現死灰復燃的情況，使救援更加困難。

消防處處長楊恩健表示，整場火災的救援規模前所未見，消防隊共出動逾三百次消防車、一百多次救護車，全力投入救援。他強調：「我們極度重視這次火災，動員最大資源、全方位支援。」目前仍有一名消防同事在加護病房觀察，總共出動2321名救護員投入救援工作。

對於有人質疑救援不力，香港保安局局長鄧炳強直言，這些質疑對前線同仁並不公允。他表示，消防員冒著極高風險從樓梯口、窗戶以及外牆位置進行滅火和救援，「每位同事都盡最大努力，災民一定感受到人間有愛。」

消防處也表示，已有工程人員被捕，之後將進入正式介入調查，預計整體調查期約為三至四週。當局承諾會全面檢視大廈外牆材料、棚網實際阻燃情形、維修工程安全管理。

原文出處：最新／香港大火死亡人數攀升至128人 逾200人失蹤

