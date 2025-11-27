最新／香港宏福苑大火奪44命、279人失聯 大埔11校今停課

即時中心／劉朝陽報導

香港大埔世紀大火，經過燃燒10小時之後火勢於今晨受到控制，但仍有零星火種燃燒。今晨6點官方報告，大火已導致44人死亡、58人受傷，其中15人命危，另還有279人失聯。並且此死傷和失聯人數有可能攀升。





由於失火的大樓，屋齡已逾40年，目前正在進行維修工程，消防單位研判，大火疑起自外牆的棚架，3名工程公司負責人遭「懷疑誤殺罪嫌」被捕。

香港新界北部的大埔宏福苑，26日下午2時51分獲報發生火警，加上風勢助長，火勢迅速擴大，經過4小時仍無法控制，火警升到最高級別的五級。



大火燃燒10多個小時後，今（27）日清晨仍未完全熄滅，截至清晨6點，陸續有受困居民被救出。



香港消防單位幾乎出動全港動員，派出1200名消防員和救護人員。在救出百名的傷者中，有40人證實為當場死亡，另4名傷者送醫後不治，死亡人數增至44人，其中包括一名消防員殉職。

香港宏福苑爆發嚴重火災。（圖／美聯社提供）





宏福苑是高密度的住宅區，共有8大樓，其中共有有7座遭火勢波及，搜救人員在今晨已抵達23樓，估計今日黃昏，可搜尋到最高層32層及天台位置。



受大火影響，大埔地區11間學校今日緊急宣布停課，附近交通也因封路而中斷，有39條公車線停運。

香港特首李家超說，此事件是重大災難，香港政府會盡全力動員應對，首要是全面撲滅火災，救援受困居民。警務處及消防處已設立專責小組調查。





