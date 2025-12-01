即時中心／林韋慈報導

香港宏福苑大火已成為香港歷史上最嚴重的火災之一，今（1）日香港警方發布記者會，下午4點前又發現8具遺體，其中5具是新增的，目前死亡人數增至151名，不排除之後會再上升。警方也表示，有30幾具遺體上無法辨識，有些遺體狀況非常糟，甚至燒成灰燼，但警方會努力辨識死者，讓家屬可以得到安慰，逝者安息，希望三週內完成所有救援辨識工作。

昨（ 30）晚警方貼出許多救援照片，可以看見屋內基本上燒到焦黑。昨 （ 30）日也有災民在社群平台上貼出目前安置的照片，表示第三天晚上入住緊急庇護所，火災後僅剩一個小背包。也有災民指出，自己付了18萬港幣維修費，卻燒了已經住42年的房子，哭訴自己年紀大了，如何再賺到維修費用？

廣告 廣告

昨（ 30）晚警方貼出許多救援照片，可以看見屋內基本上燒到焦黑。昨 （ 30）日也有災民在社群平台上貼出目前安置的照片，表示第三天晚上入住緊急庇護所，火災後僅剩一個小背包。也有災民指出，自己付了18萬港幣維修費，卻燒了已經住42年的房子，哭訴自己年紀大了，如何再賺到維修費用？

受災戶中，也有不少父母一時之間失去了小孩，有名母親哭訴女兒今年大學剛畢業，才剛剛步入社會，就失去了生命，場面哀戚。









原文出處：最新／香港宏福苑大火死亡增至151人 多具遺體燒成灰燼難辨識

更多民視新聞報導

25歲男下班回宿舍離世！家屬發聲了 曝他曾怨「通宵加班累到嘴滲血」

美陸軍「蒼蠅拍行動」讓阿帕契變身「無人機殺手」 以APKWS火箭攔截成本僅79萬

明年你會被國軍「教召」嗎？今天起開放查詢 線上管道曝光了

