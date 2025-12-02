最新／香港宏福苑大火死亡增至156人 仍有29具待辨認、30人失聯

即時中心／温芸萱報導

香港宏福苑大火已成為香港歷史上最嚴重的火災之一，今天（12月2日）是往生者頭七，香港警方也發布記者會，目前死亡人數增至156名，不排除之後會再上升。已辨認遺體127具，29具待辨認，大約30人依舊失聯。警方也表示，有些遺體狀況非常糟，甚至燒成灰燼，但警方會努力辨識死者，讓家屬可以得到安慰，逝者安息，希望三週內完成所有救援辨識工作。

火災發生至今一週，更多疑點陸續浮現。除多處棚網未達阻燃標準外，住戶指出火災當下火警鈴完全未響。網路流傳的疑似監視器影像顯示，一名男住戶不斷敲打警鐘，但毫無反應。消防後續檢查確認，宏福苑共有八棟大樓的警鈴系統失靈，雖未被關閉，但無法發出警報。

對此，香港特首李家超今天宣布，將成立「獨立委員會」全面調查。大火發生後，家屬及民眾持續前往宏福苑附近哀悼，12月1日也舉行招魂法事，2日則是罹難者頭七，現場民眾排隊獻花致哀，氣氛哀戚沉重。

香港市民前往宏福苑外獻花致哀。（圖／美聯社提供）

香港警方貼出救援照片，相片中可以看見屋內基本上燒到焦黑。（圖／香港警方提供）

