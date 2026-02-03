即時中心／温芸萱、魏熙芸報導

今（3）天上午，嘉義縣朴子市吳竹子腳發生一起重大車禍，一輛聯結車一頭撞進早餐店，導致司機及早餐店共3人受傷送醫，詳細事故仍待調查釐清。







今日上午，嘉義縣朴子市吳竹子腳發生一起嚴重車禍，一輛聯結車失控直接衝入早餐店。早餐店搖搖欲墜，店內雜物散落一地，屋頂、招牌也掉落，情況相當危險。事故造成司機及店內2名顧客共3人受傷，均已送往醫院救治，無生命危險。

肇事原因仍待警方進一步釐清，現場已拉起封鎖線，並派員進行交通疏導與事故勘查。由於早餐店受損嚴重，建築結構部分可能受影響，相關單位將協助後續安全評估與清理。

最新／驚悚畫面曝光！嘉義聯結車撞進早餐店 3人送醫

聯結車失控直接衝入早餐店。（圖／民視新聞翻攝）

早餐店搖搖欲墜，店內雜物散落一地，屋頂、招牌也掉落。（圖／民視新聞翻攝）





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

