最新／驚悚畫面曝光！金山毒駕男「持雙刀」作勢隨機攻擊 警圍捕抓到了

即時中心／綜合報導

又傳隨機攻擊！今（11）日晚間近8時許，新北市金山區發生男子持刀隨機砍人，據了解，當時一名44歲翁姓男駕駛一輛黑灰色皮卡，行經環金、中正路口全家超商前時，先是下車徒步攔車，並且左、右手持1把短刀、1把鐮刀，作勢要攻擊，造成數量機、汽車遭干擾攔停。看到警方獲報到場後，翁男竟隨即上車逃逸駛離，員警也持續尾隨並待機攔截。翁在逃逸過程中先沿金山往萬里方向行駛，並數度迴轉、倒車，甚至衝撞巡邏車；員警在過程中甚至對空鳴響1槍，並順利在台二線、頂社路口攔截，成功逮捕他。本起事件造成5名員警在壓制過程受到輕微擦挫傷，沒有民眾傷亡。另外，警方也查出，翁男的毒駕驗出陽性「依托咪酯」毒品，但沒有酒駕，最後依妨害公務、恐嚇公眾、公共危險等罪將其送辦。

警方在路口圍捕山毒駕男。（圖／警方提供）









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

