最新！高市內閣支持率跌6.2% 55%認台灣有事說「沒問題」

日本首相高市早苗的內閣自10月下旬成立以來，支持率持續維持高檔。《日本新聞網》（JNN）最新民調指，高市內閣支持率較上個月下跌6.2%來到75.8%、不支持率為20.7%。至於高市有關「台灣有事」的國會答詢，有55%民眾認為「沒問題」，高於「有問題」的27%。

《JNN》於本月6日、7日以隨機撥號抽樣方法（RDD），透過電腦隨機組合數字方式，由調查員親訪，針對日本全國18歲以上男女共2850人進行市話與手機民調，其中獲得1021人（市話417人與手機604人）的有效回答，占35.8%。

首先關於是否支持高市內閣，回答「支持」的受訪者比上月調查下降6.2%，為75.8%；回答「不支持」的受訪者上升6.4%，來到20.7%。

針對高市在國會答詢中稱「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，民調顯示，55%受訪者認為高市的答詢「沒有問題」、27%認為「有問題」。

對於今後日中關係是否感到不安，有51%回答稱感到不安（包含「非常不安」與「有點不安」）、46%不感到不安（包含「不太感覺不安」與「完全不感到不安」）。

政黨支持率方面，自民黨上升0.6%，為29.5%；立憲民主黨6.3%（上升0.8%）；日本維新會5.0%（上升1.1%）；國民民主黨4.1%（上升0.5%）。

這份民調還調查政府上月通過對應物價高漲的「追加預算案」，有38%給予正面評價、49%不予評價。

今年10月自民黨與公明黨執政聯盟瓦解，自民黨轉與日本維新會成立聯合政權。民調顯示，關於最理想的政權形態，最多人選擇的是「自民黨與維新會的聯合政權再加入新政黨」，佔35%；另有27%受訪者支持「自維政權」繼續保持。

